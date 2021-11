Abusievelijk vrijgelaten verdachte roofoverval KFC weer opgepakt

De 19-jarige verdachte Dervinio D., die eerder was aangehouden voor de roofoverval bij KFC Lalla Rookhweg en abusievelijk op donderdag 14 oktober door de politie in vrijheid werd gesteld, is gisteravond na bijna 3 weken weer aangehouden.

Na de roof werd Dervinio aan de hand van camerabeelden van het bedrijf als verdachte aangemerkt. Gaande het onderzoek werd hij door de politie opgeroepen voor verhoor. Dervinio werd door zijn moeder, die zelf onderofficier is bij het Korps Politie Suriname is en vader naar het politiebureau gebracht.

Aan de hand van het onderzoek kwam ook Iseah S. in beeld. Beiden jongemannen hebben uiteindelijk bekend en werden na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Opmerkelijk genoeg werd Dervinio precies een week na de diefstal abusievelijk in vrijheid gesteld door justitie.

Het Openbaar ministerie gaf de opdracht om D. weer aan te houden. Hij werd woensdagavond rond 19.00u aangehouden bij de woning van zijn vader, waar hij zich schuil zou houden. Dervinio werd door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden in opdracht van de Hulp Officier.

RBTP heeft vorige week ook in samenwerking met de recherche van Paramaribo een derde verdachte aangehouden. Deze 20-jarige Wendel B. werd op vrijdag 29 oktober aangehouden en heeft toegegeven betrokken te zijn bij de roofoverval.