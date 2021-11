Vrouw in eigen huis verkracht door een vriend van haar partner

Een jonge vrouw in Suriname is afgelopen vrijdag verkracht door een vriend van haar partner, in hun woning te Paramaribo. Na de daad bedreigde de verdachte haar, om het slachtoffer ervan te weerhouden aangifte tegen hem te doen.

Het slachtoffer, haar partner en zijn vriend wonen in hetzelfde huis. De jonge vrouw was vrijdag alleen thuis met de vriend. Hij trok haar naar een van de slaapkamers van het pand en verkrachtte haar.

Het slachtoffer was aanvankelijk bang, maar ging dinsdag toch naar de politie om te vertellen wat er zich heeft afgespeeld. Zij heeft daarbij aangifte tegen de man gedaan.

De Surinaamse politie verwees haar voor medische behandeling en is bezig met de opsporing van de verdachte.