Vereniging Surinaams Bedrijfsleven solidair met Horeca Sector

De meeste bedrijven, vooral de middel- groot en kleine bedrijven in diverse sectoren zijn bezig te overleven in de huidige crisisperiode. Vanwege de pandemie kan de economie niet volledig opengegooid worden, waardoor het nog moeilijker is om het hoofd boven water te houden. Alhoewel de situatie met de pandemie nog steeds precair is, moet er samen met de beleidmakers gekeken worden naar andere strategieën in de strijd tegen Covid-19 ten behoeve van diverse sectoren.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft kennis genomen van het protest van de Vereniging Horeca Suriname.

Naast de normale vaste personele uitgaven, zijn er in 2021 vele kosten gemaakt i.v.m. de pandemie zoals uitgaven en inkomstenderving die gepaard gaan met de gevolgen van lockdown perioden, besmettingen op de werkvloer, quarantaine dagen van werknemers, en incentieven om zich te laten vaccineren etc.

De VSB geeft haar ondersteuning aan de sector en staat volledig achter het doel van het protest.

Voor de sector is prioriteit dat er wat verruiming komt van de avondklok en dat haar indoor collega’s middels protocollen hun deuren open kunnen houden. Meer nog is van belang dat bij handhaving niet met twee maten wordt gemeten.

De VSB blijft telkens aandringen op begrip voor de situatie waar ondernemers in verkeren en heeft daarom ook gepleit voor een ander beleid dan de huidige lockdown maatregelen.

De VSB drukt beleidsmakers op het hart om de toezeggingen die zijn gedaan aan de sector na te komen en het omgooien van het huidig lockdown beleid serieus te overwegen.