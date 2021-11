‘Verdachte kreeg wapen toevallig in handen van vriend waarna het per ongeluk afging’

Vandaag staat in Amsterdam de 34-jarige verdachte Robin R. voor de rechtbank in verband met de zaak over het schietincident in Amsterdam-Zuidoost,waarbij voormalige profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) in zijn hoofd werd geraakt en kort daarna overleed.

Hoefdraad werd op zondagochtend 1 augustus even voor 06.00 uur door zijn hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Amsterdamse Stekkenbergweg. Een dag later heeft de Belgische politie vlak over de grens met Nederland de 34-jarige in België woonachtige verdachte Robin R. aangehouden.

R. had het vuurwapen bij zich en dat zou volgens hem ‘per ongeluk’ zijn afgegaan tijdens een ruzie, die ging om het dansen met een zus. De advocaat van R. zei deze week tegen aan AT5/NH Amsterdam dat de verdachte op het moment van de ruzie ‘toevallig’ een wapen in zijn handen had, dat hij even moest vasthouden van een vriend.

Volgens de advocaat wilde zijn cliënt, die op krukken liep, de ruzie sussen. Hij werd achterover getrokken, waarna het wapen afging en een verdwaalde kogel zo in het achterhoofd van Hoefdraad terecht kwam, aldus de raadsman. Hoefdraad had er helemaal niets mee te maken.

De zwaargewonde oud-voetballer bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen. R. staat terecht voor doodslag.