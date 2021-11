Surinamers behalen nieuw wereldrecord met langste DJ Marathon

Tijdens het grootste spektakel voor de elektronische dance muziek, het Amsterdam Dance Event vond er ook een ander groots spektakel plaats; de langste DJ Marathon van de wereld. Maar liefst 14 dagen en bijna 4 uur (339 uur en 45 minuten totaal) lang werden er door 364 DJ’s onafgebroken gedraaid in DJ School Alphen in Alphen aan den Rijn in Nederland. Hiermee zijn er meerdere wereldrecords verbroken; de langste DJ Marathon van de wereld en het aantal DJ’s wat heeft meegedaan aan één DJ Marathon.

De clubs en festivals in Nederland mochten weer open na een periode van bijna 2 jaar en dat wilden de Surinamers Amrish Raghosing en Anthony Donner vieren door een nieuwe wereldrecordpoging te organiseren en daarmee een nieuw wereldrecord binnen te halen. Samen met 364 DJ’s van alle leeftijden uit alle genres die uit binnen- en buitenland kwamen namen de auto, openbaar vervoer en het vliegtuig om met z’n allen geschiedenis te schrijven in de dance industrie.

In de afgelopen 2 jaar dat de dance industrie op slot zat hebben de initiatiefnemers een internationaal bereik gecreëerd met hun DJ Marathons, en hebben zij een podium aan bijna 1300 DJ’s gegeven.

Hun doel was om de DJ’s een podium te geven tijdens de corona crisis toen alle clubs dicht waren en er geen festivals mogelijk waren. De 14 daagse DJ Marathon is de laatste die ze hebben georganiseerd nu de markt weer open is. Amrish Raghosing is al meer dan 10 jaar actief in de muziekindustrie en heeft internationaal opgetreden met zijn DJ Team Dutch Hustlaz. Anthony Donner is voormalig hoofdredacteur van DJ Mag en Pleasure Magazine en de maker van het ‘Dutch DJs’ boek, het grootste DJ- en danceboek van de wereld en het ‘Dutch DJs Magazine’, hij is ook bezig met het eerste boek over hardstyle, ‘THIS IS HARDSTYLE’. Ze wilden DJ’s een podium bieden en de rest van de wereld te laten zien dat Nederland het nummer 1 danceland van de wereld is.

De 14 daagse DJ Marathon ging van start op vrijdag 15 oktober 2021 om 18:00 uur en eindigde vrijdag 29 oktober na 21:00 uur. De twee DJ’s die de DJ Marathon opende waren niemand minder dan Darkraver en Ruthless en de marathon werd afgesloten door Biggi, Irwan en DJ Jean. Tijdens de 14 daagse DJ Marathon heeft de organisatie van ‘Harder Kan Toch Niet’ een hosting van maar liefst 53 uur. Triplex Entertainment & Raw Style United hadden een hosting van 34 uur. Bovendien heeft Menno Hazenoot a.k.a. MC Big M tijdens deze recordpoging een eigen hosting van 48 uur, waarin hij meer dan 40 uur lang non-stop heeft weten te MC’en voor een eigen wereldrecord als MC. De jongste DJ die meedeed was Miss Isa van slechts 11 jaar oud.

DJ’s die aanwezig waren tijdens de DJ Marathon zijn onder andere: DJ Jean, Irwan, Ruthless, Darkraver, BIGGI, Jaydee, Freestyle Maniacs, DR. Rude, Gizmo, Jones, System Overload, Dutch Hustlaz, Renvo, Jessica Joan, Retaliation, Hard Effectz, Sprinky, Dimitri-K, MC Tha Watcher, Toxic Inside, Dutch Movement, Hysta, Chaotic Hostility, Crypton, Nexone, System Overload, Micky Hurts, Sounds like Yazz, Envine, Acces One, MC Tellem met een DJ set en nog veel meer. De DJ’s waren naast Nederland ook afkomstig uit o.a. Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Polen en Zwitserland.

Het evenement was wereldwijd online te volgen via www.djmarathonlive.com en social media platformen als Twitch en Facebook. Via de Nederlandse TV op Ziggo via kanaal 605 en op de internationale televisie via Roku, Amazon Firestick en DanceTV.

Amrish en Anthony lanceren binnenkort de eerste DJ award voor Nederlandse DJ’s, de Dutch Priority Awards. Jelmer Smit, die tevens DJ-leerling van DJ school Alphen is verantwoordelijk geweest voor o.a. de planning van de artiesten en diverse hostings (vanuit organisaties en muzieklabels) tijdens de verschillende DJ Marathons. Dit grensverleggend spektakel is gerealiseerd met de hulp van een toegewijd team, bestaande uit o.a. de DJ leraren van de DJ school, Vano Rodriguez & Roche Burnett en een productieteam onder leiding van Wouter Kikstra van Wout Events. Wouter is verantwoordelijk geweest voor de cameraregistratie en de productie. Dit 14-daagse spektakel werd gehouden in de meest spraakmakende DJ School van Nederland; DJ School Alphen.

De volgende wereldrecords hebben Anthony en Amrish tijdens de corona crisis verbroken: De langste DJ Marathon van 10 dagen met 201 DJ’s in verschillende genres, de langste Harder Styles DJ Marathon van 7 dagen met 203 DJ’s, de langste Female DJ Marathon van 7 dagen met 137 DJ’anes (term voor female DJ’s) en de Techno/Tech House DJ Marathon met 128 DJ’s en de Harder Styles DJ Marathon van 10 dagen met 245 DJ’s. Hiermee hebben zij meerdere wereldrecords verbroken. De DJ’s hebben 41 dagen (984 + uren) lang non-stop gedraaid in deze 5 vorige DJ Marathons.