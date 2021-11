‘Suriname en Surinamers stelselmatig stiefmoederlijk behandeld door Nederland’

“Suriname en Surinamers die in Nederland wonen, worden stelselmatig stiefmoederlijk behandeld door Nederland.” Dat schrijft de Stichting HOOB naar aanleiding van het advies van de Raad aan de ministerraad over de onverplichte AOW uitkering voormalig Surinaamse Rijksgenoten.

HOOB, het overkoepelend orgaan bestrijding AOW- gat Surinamers (ex-koninkrijksgenoten), voorheen AOW SurNeds, geeft aan dat dit het moment voor Nederland was om goodwill te tonen en de weg naar herstel te openen, door het AOW-gat van de Surinaamse ouderen te repareren. De stichting heeft ook een advies uitgebracht dat hieronder te lezen is:

De conclusie van de Raad van State staat haaks op het advies en aanbevelingen van de commissie van wijzen onder leiding van mevr. dr. J. Sylvester. Maar het is nog niet te laat. Om gedupeerden tegemoet te komen zal er een nieuwe speciale wet moeten worden ingevoerd. Het advies van HOOB aan de politici die aan de onderhandelingstafel zitten, is om dit vast te leggen in het regeerakkoord.

HOOB heeft zich de afgelopen jaren zeer nadrukkelijk bezig gehouden met het AOW-gat vraagstuk. Zo zijn er diverse activiteiten en gesprekken met politici, wethouders en 2e Kamerleden geweest. Ook zijn diverse malen vergaderingen van de 2e commissie Sociale zaken en werkgelegenheid bezocht.

Verheugd was HOOB met de installatie van de commissie van wijzen onder leiding van mevr. Dr. J. Sylvester. Maar HOOB was niet helemaal tevreden met het advies van deze commissie omdat er een grote groep werd uitgesloten. HOOB is de mening toegedaan dat de regeling die door de commissie Sylvester is geadviseerd moet gelden voor allen in de periode 1957, ten tijde van invoering van de AOW-wet en 1975 ( ten tijde van de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname), zodat aan deze groep een volledige AOW pensioen wordt toegekend en een eenmalige belastingvrije uitkering.

Van een Hoge College van Staat als de Raad van State mag zorgvuldigheid worden verwacht. HOOB constateert echter, dat belangrijke informatie ontbreekt in de voetnoten. Zo is nergens te lezen dat al jaren het AOW-gat probleem onder de aandacht is gebracht bij politici door de Surinaamse gemeenschap, woonachtig in Nederland.

De petitie, met argumenten, is niet geraadpleegd. Het advies en de aanbevelingen van de commissie Sylvester wordt niet genoemd. De door de Raad van State genoemde voorzieningen in de vangnetregeling zoals het AIO (aanvulling op het inkomen) blijkt in de praktijk veelal niet toegankelijk/bereikbaar voor deze groep Surinaamse ouderen, door de strenge voorwaarden.

De Raad van State stelt verder in het advies dat ter voorkoming van precedentwerking een tegemoetkoming aan een specifieke groep gebaseerd moet zijn op een deugdelijk en sluitend criterium dat uitsluitend betrekking heeft op deze groep. Er staat in het advies van de Raad van State nergens dat de commissie Sylvester de rechtvaardiging voor de specifieke afbakening van deze groep toenmalige rijksgenoten heeft gevonden in het feit dat er hier sprake is van een unieke combinatie van omstandigheden en kenmerken die maken dat zij in een andere positie bevinden dan andere groepen met een onvolledige AOW.

Opvallend is ook dat de data van verzoek van de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid aan de Raad van State grote vraagtekens oproept. Waarom is er niet gewacht op het advies van de commissie Sylvester? Had de minister haast of wilde hij het proces beïnvloeden. Waarom is expliciet gevraagd om in te gaan op de relatie van de in het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden beschreven verantwoordelijkheid van de landen voor de eigen sociale zekerheid? Wat is de relevantie hiervan op de vraag of een onverplichte tegemoet regeling inpasbaar is? In de brief van minister Koolmees aan de 2e Kamer d.d. 19 augustus 2020, gaf hij zonder dat hiernaar is gevraagd aan, dat reparatie van het AOW gat € 76 miljard zal kosten. Opvallend is dat de Raad van State in het advies eveneens heeft opgenomen dat “een gerichte tegemoetkoming aanzienlijke financiële implicaties kan hebben”.

Deze vragen kunnen 2e Kamerleden stellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij moet daarover verantwoording afleggen. De conclusie van de Raad van State was volgens HOOB te verwachten, gezien de vraagstelling van de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid. De argumenten die de Raad van State heeft aangehaald zijn uitentreuren door de commissie Sylvester genoemd. De Raad van State heeft op alle argumenten die naar voren zijn gebracht in de stukken een negatief advies gegeven. Zelfs de argumentatie over voorlichting voor de doelgroep over een tekort op hun AOW wordt als niet serieus beschouwd. Het wordt zelfs gebagatelliseerd.

HOOB heeft bij 2e Kamerleden gepleit voor een humanitaire oplossing gezien het verleden tussen Nederland en Suriname. Nederland heeft tijdens de slavernij (Trans Atlantische slavenhandel van de westkust in Afrika en in het Caraïbisch gebied ) en koloniale periode behoorlijk huis gehouden in Suriname. Er is nooit geïnvesteerd in Suriname o.a. in het onderwijs, de infrastructuur en andere belangrijke sectoren. Voor deze inhumane daad is Nederland door de VN veroordeeld tijdens de WCAR van 2001( World Conference against Racism) in Durban Zuid Afrika.

HOOB adviseert aan:

• 2e Kamerfracties m.n. die de motie van toenmalig Kamerlid Weyenberg hebben gesteund.

• Nieuwe fracties in de 2e Kamer

• De minister van Sociale zaken en werkgelegenheid

• De onderhandelaars voor een nieuw Kabinet.

Om goodwill te tonen en de weg naar herstel te openen, door het AOW-gat van de Surinaamse ouderen te repareren.

Het advies van de RvS voor kennisgeving aan te nemen.

En per zo spoedig mogelijk de wens de Surinaamse /Nederlandse in vervulling te laten gaan. Inmiddels is een groot aantal personen van deze doelgroep al overleden.