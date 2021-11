Srefidensi parade en defilé vinden normaal voortgang

De maand november is reeds aangebroken en de vraag rijst of dit jaar – in verband met 46-jaar Staatkundige Onafhankelijkheid op 25 november – de gebruikelijke parade en het defilé zullen plaatsvinden. Chef-staf luitenant-kolonel Bob Mangal van het Nationaal Leger heeft tijdens een op dinsdag 2 november 2021 belegde persconferentie het nieuws gedeeld met de samenleving: “De parade en het defilé zullen voor het jaar wel voortgang hebben op Onafhankelijkheidsdag.”

Voor wat betreft de inspectie van de verschillende eenheden, is het ditmaal op een andere locatie”, geeft de functionaris aan. Ook de nieuwe locatie werd gedeeld met de samenleving. Het gaat om het Kerkplein, waar de verschillende eenheden zoals het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) en de douane door president Chandrikapersad Santokhi geïnspecteerd zullen worden. “Het gaat om een militaire parade”, laat de luitenant-kolonel optekenen.

“Maar vanwege verbroedering doen ook de andere gewapende machten mee. Want eenheid maakt macht,” voegt de chef-staf eraan toe. Hij geeft verder aan dat de voorbereidingen naar deze bijzondere dag toe in volle gang zijn. Het fysieke traject zal volgende week uitgevoerd worden. Ook dit jaar zal Suriname buitenlandse gasten verwelkomen, waaronder de Fransen en Nederlanders die ook deel zullen uitmaken van het defilé.

Defensieminister Krishna Mathoera heeft tijdens de persconferentie ook de nadruk gelegd op de parade en de inspectie. Ze zegt dat deze voor de defensieorganisatie heel belangrijk zijn. Het zal niet zijn zoals het voor Covid het geval was. Vorig jaar zijn de parade en het defilé aangepast aan de Covid-eisen en –regels. Het ministerie heeft ook dit keer op de situatie ingespeeld. De pelotons zullen nu aangepast zijn, kleiner en met minder rijen meldt de Communicatie Dienst Suriname.