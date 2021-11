Ook kapitein Malakaita van Palumeu heeft zich laten vaccineren

Kapitein Sikiwa Apotomali Malakaita van Palumeu is een van de ruim 250.000 personen in Suriname, die zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. De gezagsdrager wil daarmee een voorbeeld zijn voor zijn gemeenschap in Zuid-Suriname.

Malakaita is de eerste dorpsbewoner die gevaccineerd wordt. Hij heeft graag dat er meer voorlichting, informatie en vaccinatie wordt verschaft aan de bewoners van Palumeu. Bij de vaccinatielocatie van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) is de kapitein op maandag 1 november 2021 gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

“Ik voel me goed dat ik ben gevaccineerd”, zegt hij. Hij is zich ervan bewust dat COVID-19 ernstig ziek kan maken en dat mensen er zelfs aan overlijden. Ook binnen zijn gemeenschap is dit bekend. Toch heeft de dignitaris dat er meer voorlichting en informatie naar Palumeu gebracht wordt. Hij geeft aan dat er veel ouderen in het dorp zijn, die ook beschermd moeten worden.

Kapitein Malakaita zal op 27 december wederom bij het BOG aanwezig zijn om het tweede prikje toegediend te krijgen. Hij komt waarschijnlijk dan met een groep bewoners van het dorp zodat die zich ook kunnen laten vaccineren.

“Wanneer ik terug ga, zal ik mijn mensen zeker erover vertellen en stimuleren zich te laten beschermen”, laat hij optekenen.

Tot heden zijn er in Suriname totaal 453.125 prikken gezet. Hiermee zijn 202.504 mensen volledig gevaccineerd (2 prikken). 48.117 personen hebben slechts 1 prik gekregen.