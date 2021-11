Militair valt in slaapt, klapt op voorligger en rijdt dienstauto in trens

Een militair was dinsdagavond zo moe dat hij tijdens het rijden over de Pronkweg in slaap viel achter het stuur van een dienstauto. Daarbij botste hij op een personenauto voor hem en is hij de trens ingereden. Het zou gaan om een SUV van Defensie.

De personenauto kwam door de klap in botsing met een tegenliggende voertuig. Twee personen van de personenauto raakten gewond en zijn met de ambulance vervoerd voor medische behandeling.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Ook de Militaire Politie werd ingeschakeld. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname kwamen ook op de locatie om assistentie te verlenen.

De SUV als de personenauto raakten zwaar beschadigd en zijn met de sleepwagen weggebracht.