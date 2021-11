BIJ1 dient motie van wantrouwen in vanwege rampzalig coronabeleid

De partij van Sylvana Simons, BIJ1, dient vanmiddag tijdens het coronadebat een motie van wantrouwen in tegen demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Zo bevestigt de partij vanmorgen.

Fractievoorzitter Simons stelt dat het kabinet bewust de keuze heeft gemaakt om de volksgezondheid onvoldoende te beschermen, en dat het gekozen beleid verantwoordelijk is voor onnodig veel doden en langdurig zieken. Door besmettingen niet actief tegen te gaan en te sturen op ‘groepsimmuniteit’ is volgens de partij veel onnodig leed veroorzaakt.

Volgens BIJ1 werd deze conclusie vorige maand eveneens getrokken in een kritisch rapport van de KPMG. Het adviesbureau concludeerde dat het sturen op ziekenhuisbezetting in plaats van het aantal besmettingen tot meer doden heeft geleid. In het Verenigd Koninkrijk werd vergelijkbaar beleid eerder al met de grond gelijk gemaakt. Twee parlementaire commissies oordeelden dat het “een van de grootste gezondheidsdebacles” uit de Britse geschiedenis is.

Simons is al langer kritisch op het gekozen beleid en vindt dat er gestuurd moet worden op zo min mogelijk besmettingen. In juli van dit jaar werd een motie waarin zij stelde dat het beleid voor duizenden doden en langdurig zieken heeft gezorgd in een verhit debat nog “onbeschaafd” genoemd door premier Rutte.

De motie werd door de 149 andere Kamerleden verworpen. Ze hoopt dat het rapport en de recente Nieuwsuur-rapportage hen aanzet om met het kabinetsbeleid te breken.