Ambassadeurs steken grootste Divali dia aan in Den Haag

In verband met Divali, donderdag 4 november, zullen de ambassadeurs van India en Suriname in Nederland samen met de burgemeester van Den Haag, vandaag (woensdag) om 17.00u de grootste dia van Europa aansteken in de centrale hal van Theater Amare in Den Haag.

Na het ontsteken van de dia maken de kinderen van de Shri-Vishnu school zich klaar voor de lichtjesoptocht rond de hofvijver. Een gezellige wandeling die garant staat voor kameraadschap en verbroedering.

Aansluitend om 19.30u volgt het Divali-concert in de Nieuwe Kerk met muziek van Denise Jannah, Raj Mohan, een ensemble van het Residentie Orkest, Zangam (Indiaas koor), Angel Aruna, Karishma Datai, Rukshana Manbodh en Suresh Sardjoe. Dit maakt onderdeel van de nationale Divali-viering.

Premier Rutte en de Surinaamse president Santokhi zijn opnieuw uitgenodigd hun Divali-wens uit te spreken door middel van een videoboodschap.

Kaarten voor het Divali-concert kunnen besteld worden via de site van Amare.