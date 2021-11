Advocaat Irene Lalji overleden na ziekte

De bekende Surinaamse advocaat Irene Lalji is vandaag overleden na ziekte. Lalji werd bekend als advocaat in de zaak van Gillmore Hoefdraad, de voortvluchtige ex-minister van financiën in Suriname.

Ze deed zowel civiele als strafzaken. “Het mooiste van mijn leven zijn de sporen van liefde die ik zal achterlaten voor mijn dierbaren. Voor altijd opgesloten in mijn hart”, plaatste zij als laatst op haar Whatsapp-status. Zij laat een zoon achter.

Vernomen wordt dat ze in het ziekenhuis was opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. Ze zou vanmorgen daar overleden zijn.

De advocaat zei vorige maand nog dat er volgens haar veel onduidelijkheden over vaccinatie zijn. “Als je een goede weerstand en immuunsysteem hebt, dan bereik je hetzelfde resultaat”, zei ze tegen Starnieuws. Of ze zelf gevaccineerd was is niet duidelijk.

Lalji is de tweede advocaat van Hoefdraad die overleden is. Eerder is ook advocaat Frank Truideman die Hoefdraad juridisch bijstond overleden.