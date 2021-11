President Santokhi spreekt klimaattop Glasgow dinsdag toe

De Surinaamse president Santokhi is momenteel in Schotland, waar hij de klimaattop van Glasgow bijwoont. Maandag was de eerste dag van de klimaattop, die officieel COP26 heet. Santokhi heeft daar diverse wereldleiders gesproken en spreekt dinsdag rond 09.30u ‘Scottish time’ (06.30 SME tijd) de klimaattop toe.

De president van buurland Guyana, Dr Irfaan Ali, maakte bovenstaande selfie waarin hij te zien is met de Amerikaanse president Joe Biden, de premier van Antigua & Barbuda Gaston Brown en die van de Bahama’s Philip Davis alsook de president van Suriname.

De eerste dag stond vooral in het teken van toespraken van diverse wereldleiders. Ook hebben meer dan honderd wereldleiders toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van deze top een feit. (tekst loopt door onder foto)

Voor het tegengaan van ontbossing wordt omgerekend zo’n 16,5 miljard euro vrijgemaakt uit publieke en private fondsen. Een deel daarvan wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen, natuurbranden te bestrijden en inheemse bevolkingen ondersteuning te bieden.

In de ruim honderd landen bevindt zich zo’n 85 procent van alle bossen in de wereld. Onder de ondertekenaars is ook Brazilië, waar grote delen van het Amazonegebied de afgelopen jaren zijn gekapt. Verder hebben landen als Indonesië, Rusland, de Democratische Republiek Congo en ook Nederland hun krabbel gezet onder het akkoord.

President Santokhi ontmoette ook de Nederlandse premier Mark Rutte: