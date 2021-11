Drie inbraak verdachten aangehouden na bekijken camerabeelden

De Surinaamse politie heeft vorige maand de drie verdachten Quincy P., Mitchel K. en Shaquille F. op het Militair project te Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne opgespoord en aangehouden. Het drietal wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan twee diefstallen en een poging diefstal, meldt het Korps Politie Suriname.

In dezelfde week voor hun aanhouding was er ingebroken in een woning. Bij een ingesteld onderzoek door de politie kwamen deze drie verdachten aan de hand van de veiliggestelde camerabeelden in beeld.

Uit de woning hadden de mannen een televisietoestel, een hydrofoor en een Playstation weggenomen. Na de daad bleven de drie verdachten in de nabije omgeving. Het voertuig waarin zij waren gezeten werd door de politie gesignaleerd en kon het drietal in de boeien worden geslagen.

Op hen werden de gestolen goederen teruggevonden, maar deze zijn hangende het onderzoek nog niet afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Quincy, Mitchel en Shaquille zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.