Derde verdachte aangehouden in zaak roofoverval KFC

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft in samenwerking met de recherche van Paramaribo afgelopen vrijdag een derde verdachte aangehouden in de zaak van de roofoverval op KFC. Het gaat om de 20-jarige Wendel B. meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Deze derde verdachte die gezeten was op een bromfiets, werd op de kruising van de Martin Luther Kingweg en de Menkendam gesignaleerd, waarna hij door de wetsdienaren in de kraag werd gevat.

Wendel werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en heeft toegegeven betrokken te zijn bij de roofoverval.

De verdachte Dervillio D. die eerder was aangehouden en abusievelijk op donderdag 14 oktober door de politie in vrijheid is gesteld, is nog niet weder aangehouden meldt de Surinaamse politie.