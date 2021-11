Surinamers kunnen nu makkelijker op vakantie met SLM spaarplan

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft vandaag een spaarplan geïntroduceerd voor alle bewoners van Suriname, die graag op vakantie willen en daarvoor willen sparen.

Het reizen kan vanuit Paramaribo naar alle SLM-destinaties en biedt de mogelijkheid om in 4 renteloze termijnen te betalen voor een ticket naar een gewenste bestemming.

Per spaarplan kunnen minimaal 1 tot maximaal 8 personen zich opgeven. Elk plan mag een looptijd hebben van maximaal 365 dagen en minimaal 120 dagen voor vertrek. De vliegmaatschappij biedt aan de eerste 100 spaarplanreizigers 1 extra ruimbagage gratis.

Voor meer informatie over het spaarplan kan contact gemaakt worden met één van de Surinam Airways passageverkoopkantoren in Paramaribo of Nickerie, of via e-mail naar callcenter@flyslm.com.