PvdA wil compensatie voor Surinaamse Nederlanders met ‘AOW-gat’

Hoewel de Raad van State afgelopen week aangaf geen reden te zien om Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat financieel te compenseren, wil de PvdA toch een compensatie.

Volgens De Volkskrant zal PvdA Kamerlid Gijs van Dijk dinsdag vragen om een debat hierover in de Tweede Kamer. Als dat debat er komt, wil hij voorstellen de betrokken Surinaamse Nederlanders een eenmalige compensatie toe te kennen.

Volgens Van Dijk adviseerde een commissie dat al eerder en was het rapport hierover duidelijk: ‘Er is een mogelijkheid en een morele verplichting om dit te doen’ schrijft de krant.

Het Kamerlid verwacht gesteund te worden door het linkerdeel en het midden van de Kamer. ‘We hebben in het verleden ook met D66 en CDA opgetrokken op dit dossier. Een nieuw kabinet zal dit dan moeten uitvoeren.’

De Raad van State schreef in een afgelopen vrijdag verschenen advies dat de tienduizenden Nederlandse ouderen van Surinaamse afkomst die een gedeeltelijke AOW-uitkering ontvangen, geen financiële compensatie hoeven voor dit zogenoemde AOW-gat.

De raad keek op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de wettelijke grondslag voor zo’n tegemoetkoming. Die ontbreekt, omdat Suriname voor de onafhankelijkheid in 1975 niet tot het Nederlandse “Rijk in Europa” behoorde, aldus de Raad van State. Bij de invoering van de AOW in 1956 was dat een voorwaarde voor het basispensioen.