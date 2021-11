Moeder trof doodgestoken zoon bebloed aan in woonkamer

Het Korps Politie Suriname heeft zondagavond officieel bekendgemaakt, dat de 26-jarige Claido van der Kast (foto) in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober in een woning aan de Citruslaan middels steekverwondingen door zijn partner Simone P. om het leven is gebracht. De redactie van Waterkant verneemt dat Simone P. in Guyana is geboren.

De politie van het bureau Geyersvlijt en de rechercheurs van Kapitale Delicten koersten na verkregen melding naar de locatie. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren het Claido die geen teken van leven meer vertoonde op de vloer in de woonkamer aan. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het ontzielde lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) ter obductie in beslag genomen.

Het voorlopige politioneel onderzoek wees uit dat het koppel dat een relatie heeft van ongeveer vijf jaar, om nog toe onbekende reden aan het ruziën was in hun slaapkamer op de bovenverdieping van de woning. Daarbij verwondde de vrouw de man met een scherp voorwerp. Na de daad moet zij haar partner vermoedelijk via de trap naar beneden in de woonkamer hebben gesleurd.

De moeder van Claido die in kennis was gesteld van de ruzie, was heel gauw ter plekke. Zij trof haar zoon bebloed in de woonkamer aan, waarna hij na enkele minuten het leven liet. De politie die vervolgens werd ingeschakeld trof bij aankomst de verdachte met het scherp voorwerp in haar hand op een bankstel aan, terwijl het slachtoffer niet ver van haar op de vloer lag.

Simone werd door de wetsdienaren gesommeerd het scherp voorwerp neer te leggen. De verdachte werd hierna in de boeien geslagen en vervolgens overgebracht naar het politiebureau. Het steekvoorwerp is hangende het onderzoek in beslag genomen.

De verdachte Simone is na gepleegde overleg met het OM door de politie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.