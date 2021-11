Op de hoek van de Kwattaweg en de Mankistraat in Suriname heeft zich vanavond een verkeersongeval voorgedaan, waarbij een bromfietser zwaargewond is geraakt.

Bij het ongeval dat rond 19.30u plaatsvond is ook een auto betrokken. Het is nog niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Op het moment van schrijven is de politie nog niet ter plaatse.

Het verkeer aan beide kanten van de drukke Kwattaweg is gestremd.