BBS’er vast na mishandelen eigen broer uit Nederland

Een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) uit Paramaribo is vanmorgen ontwapend en in verzekering gesteld, na een vechtpartij met zijn eigen broer zondag te Nickerie. Zijn broer R.H. is afkomstig uit Nederland.

De twee mannen besloten in het weekend naar Nickerie te gaan bij schoonfamilie van R. Zondag waren ze aan het borrelen te Corantijnpolder, toen er op een gegeven moment ruzie tussen de twee broers ontstond. Dit mondde uit in een vechtpartij, waarbij BBS’er S.H. zijn broer flink heeft mishandeld.

De man werd maandagochtend door de politie in Nickerie aangehouden, ontwapend en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. De politie heeft de zaak in onderzoek.