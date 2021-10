Vuilcontainer Zwartenhovenbrugstraat gestolen; SRD 5.000 voor gouden tip

Een vuilcontainer, die door Libera Investments geplaatst was op de hoek van de Zwartenhovenbrug- en Commissarisstraat in Suriname, is afgelopen donderdag gestolen.

De vuilcontainer was drie maanden terug geplaatst voor omwonenden. Het ging om een ‘give back’ actie van het bedrijf aan de Surinaamse samenleving.

Uit voorzorg voor diefstal was de container met een ketting aan een ijzerwerk van een schutting vastgemaakt. Dat heeft de dader(s) echter niet weerhouden om de container te stelen.

Libera Investments looft een beloning van SRD 5.000 uit voor de gouden tip die naar de dader(s) leidt. Het bedrijf is te bereiken op 8568232.