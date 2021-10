Scholenvaccinatieproject van start in Suriname

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voert in samenwerking met Volksgezondheid een speciaal project uit voor het vaccineren van scholieren van het voortgezet onderwijs in Suriname. De scholen zijn landelijk in clusters verdeeld en moeten binnen twee maanden zijn afgewerkt. Leerlingen kunnen samen met hun ouders terecht voor de inenting. Het Nationaal Coördinatieteam is belast met de uitvoering van het project.

De aftrap vond plaats op de Anton Residaschool aan de Commissaris Weythingweg te Wanica. Het schoolhoofd voelt zich vereerd dat zijn school is uitgekozen hiervoor. “We hebben de ouders vooraf geïnformeerd en hielden ook een voorregistratie.”

Onderwijsminister Marie Levens zegt dat een belangrijke groep wordt aangedaan in dit project. Dit moet ook als tegemoetkoming naar hen toe worden gezien. “Niemand is verplicht zich te laten vaccineren. Wat ik hoop is dat de samenleving, ook de ouders en leerkrachten, zich laten inspireren door degenen die zijn komen opdagen,” zegt de bewindsvrouw desgevraagd. Zij bedankte zowel de ouders als de kinderen voor het gestelde vertrouwen in het project.

De school stelde drie lokalen ter beschikking voor de vaccinatie. De mensen konden kiezen voor Pfizer, Astra Zeneca of Sinopharm.