OPINIE: ‘De anti-vaxxers en misleiders’

[INGEZONDEN] – De Staat Suriname, met name minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is voor het gerecht gedaagd wegens belediging en aantasten van zogenaamde eer en goede naam van Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin.

Een jonge vrouw beschuldigde Steve Meye van seksueel misbruik, het incident zou zich op 28 april 2017 hebben voorgedaan in Hotel Van der Valk in Amsterdam. Jennifer van Dijk-Silos zei in een voice note het volgende: Het is walgelijk in dit f*cking land. Die f*cking rechtsstaat bestaat niet meer. De rechter heeft gewoon een NDP coalitie strijd ervan gemaakt, in plaats van objectief naar alles te kijken”.

Ik vraag mij in gemoede af hoezo de eer en de goede naam van Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin aangetast? Deze kleine groep van mensen plaats ik in de categorie van misleiders en anti-vaxxers. Edward Belfort en Steve Meye, zijn de grote anti-vaxxers.

Juist deze kleine groep vormt een groot gevaar voor onze gezondheid, want ze demotiveert het volk om te gaan vaccineren. Edward Belfort is constant bezig haat te zaaien waarbij hij de president en minister Amar Ramadhin, in zijn interviews negatief bejegend.

Volgens de kerkleiders en nog een paar drenkelingen voert de regering een beleid van angst zaaien, polarisatie van de bevolking, haatzaaierij, schoffering en criminalisering van een deel van de samenleving en stelt zij officieel een ‘apartheidsregime’ in. Met hun opmerkingen criminaliseren ze juist de regering een apartheidsregime te zijn, wat helemaal uit den boze is.

Onder het mom “mensenrechten” voert deze kleine groep een politieke strijd tegen de regering. Het is evident dat deze groep bezig is met een politieke agenda. Je ziet uit welke politieke partijen deze mensen komen, hun doel is deze regering naar huis te sturen. De covid-19 pandemie gebruiken ze als een dekmantel voor hun politieke strijd.

Het bevreemdt mij dat deze groep steeds het woord ‘dwang” in haar mond neemt terwijl nergens de regering of de minister van Volksgezondheid, spreekt over ‘dwang”. De president c.q. de regering en vooral de VHP ministers worden op social media vaak uitgemaakt voor “misleiders. Op deze wijze voeden deze mensen rassenhaat en zorgen voor polarisatie in de samenleving.

Nu de rechtsstaat en de democratie hersteld is hebben de misleiders, nu de volle vrijheid om hun meningen te geven, en dat mag natuurlijk, immers we leven nu in een democratische staat. Jennifer van Dijk Silos, Steve Meye en Edward Belfort, hebben samengewerkt met de militaire dictator Desi Bouterse, toen hebben ze niet één keer het BUPO verdrag in hun grote mond genomen.

Het volk is toen vreselijk onderdrukt, de mensenrechten zijn wreed vertrapt onder het militaire bewind van Bouterse. Waar waren deze “moraalridders en mensenrechtenactivisten” toen? Nooit zijn ze opgekomen voor de mensenrechten tijdens het militaire bewind van Bouterse.

Nu de regering alles eraan doet om de corona-pandemie onder controle te krijgen, probeert deze kleine groep doelbewust het proces te saboteren en verstoren. Mensen, laat je vaccineren, laat je niet misleiden door deze kleine groep van misleiders en anti-vaxxers.

Idris Naipal