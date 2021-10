Na 4 jaar organiseert Vahonschool weer een geslaagde Divalioptocht

Het is de Algemene Hindoe Basisschool (VAHON) gelukt om na 4 jaar, in deze moeilijke tijden, een geslaagde Divalioptocht en een divers divaliprogramma neer te zetten op zaterdag 30 oktober j.l.

Opmerkelijk is dat het regenen net voor de aanvang van de Divalioptocht is gestopt, terwijl het de hele zaterdag grauw en grijs weer was met veel regen en wind. De honderden deelnemers werden vergezeld van muziek en de mooi versierde bolderkar met Mata Lakshmi. Deze rol is vervuld door een leerlinge van de school zelf.

De Gemeente Den Haag had toestemming verleend om maximaal 175 mensen op de been te brengen en te laten lopen op de trottoirs net buiten het centrum van Den Haag. Hierbij is de bolderkar een oplossing geweest om zo Mata Lakshmi te vervoeren, wat voor veel bekijks heeft gezorgd.

Door de diversiteit van de deelnemers heeft deze Divalioptocht ook een multicultureel karakter gekregen. Dit aspect is heel belangrijk in verband met de erkenning van het Divali feest als immaterieel erfgoed van Nederland.

De Divalioptocht ging langs het standbeeld van Mahatma Gandhi en het monument van de Hindostaanse Immigratie op het Hobbemaplein. Op deze bijzondere plekken hebben de directeur van de school Soelin Biharie en de heer Mairan Sewtahal van de Raad van Toezicht een aangestoken dia geplaatst.

Tenslotte is in de gymzaal van de Vahonschool een uitgebreid divaliprogramma door alle groepen van de school opgevoerd. Uiteraard hebben de jonge artiesten van de Vahonschool zelf genoten van hun optredens, welke zij met veel enthousiasme hebben neergezet.

De Algemene Hindoe Basisschool wenst iedereen alvast een Shubh Divali toe.

In het kader van Divali er er vandaag ook een lezing georganiseerd door de Stichting Hindoe Onderwijs. Deze is live te volgen via deze stream: