Man door vriendin doodgestoken tijdens vechtpartij

De man die in de nacht van zaterdag op zondag werd doodgestoken in een woning aan de Citruslaan in Suriname, is de 26-jarige Claido van der K. Hij werd met een scherp voorwerp in de hals gestoken door zijn 29-jarige vriendin S.K.

De twee hadden kort voor het voorval een woordenwisseling die uitliep in een vechtpartij. Tijdens de vechtpartij, vermoedelijk boven in de woning te Maretraite, zou de vrouw kans hebben gezien om haar vriend in zijn hals te steken. Vernomen wordt dat het slachtoffer naar beneden is gesleept.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in. Bij aankomst van het verplegend personeel werd geconstateerd dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Het scherp voorwerp is in de woning aangetroffen en in beslag genomen. S.K. is ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het bureau. Volgens de buren werd zij stelselmatig mishandeld door haar vriend. Het adres is ook bekend bij de politie over de vele mishandelingen van de vrouw.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen voor obductie. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.