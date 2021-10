Live stream viering 53ste Dies Natalis AdeKUS

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert op maandag 1 november 2021, de viering van de 53ste Dies Natalis .

Dies Natalis (Latijn voor geboortedag) is een term die gebruikt wordt voor de verjaardag van een organisatie, in dit geval van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De Diesrede zal worden verzorgd door dhr. Roy Rijger en heeft als titel ‘Verdienmodel Republiek Suriname en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen’.

Deze Diesviering vindt plaats in de Centrum Kerk op het kerkplein in Paramaribo van 17.00u – 19.00u. De viering is ook live via onderstaande stream te volgen: