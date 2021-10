Gezondheidscentrum Debike heeft nieuwe boot

Tijdens het werkbezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan het gezondheidscentrum Debike eerder deze maand, werd de toezegging gedaan voor de aanschaf van een nieuwe boot. Dit nadat door de Medische Zending aldaar werd aangegeven dat er geen vaartuig meer was voor dit centrum dat ingezet kon worden.

Inmiddels is de nieuwe boot gearriveerd en kan deze gelijk ingezet worden voor het gezondheidscentrum Debike. Volgens minister Ramadhin is het van eminent belang dat de zorg wordt voortgezet in het Boven Suriname gebied.

De boot heeft als belangrijke functie om zieke personen te vervoeren naar de poliklinieken. Tevens wordt het vaartuig ook ingezet voor awareness campagne voor de lokale bevolking.