Basiskennis brood en banquet voor cursisten SHTTC

De Suriname Hospitality & Tourism Training Centre (SHTTC) reikt middels een niveau 1 cursus basiskennis brood en banquet 12 cursisten de tools en basiskennis aan in het bakken van brood en banquet. Deze cursus is op 18 oktober 2021 van start gegaan met het theoretisch gedeelte, terwijl het praktijkgedeelte op vrijdag 29 oktober werd ingezet.

Men kon zich via social media registreren voor deelname aan deze training. De participanten betalen een inschrijfbedrag waaruit de praktijkspullen aangeschaft worden. Ook voor het theoretisch gedeelte krijgen zij de benodigdheden, onder andere readers, een mapje en schrijfgerei.

Shermely Kromodimedjo, coördinator koksopleiding/brood en banket opleiding en korte cursussen, spreekt van een cursus niveau 1. “Als het succesvol is, gaan wij in de maand december voor een tweede groep.” Na afronding van niveau 1 kan gestart worden met niveau 2 indien er 3 groepen van 12 mensen zijn. De criteria is dat de cursist over minimaal een mulodiploma moet beschikken.

Trainer Joyce Matroos laat optekenen dat de cursisten veel enthousiasme hebben getoond. Zij zullen op maandag 1 en dinsdag 2 november zij een tentamen afleggen in zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte van de opleiding. Hierbij zal er gelet worden op de bedrijfshouding, voedselveiligheid, grondstoffen kennis en verschillende bakwijzen voor brood en banquet.

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat en kunnen zij verder gaan naar niveau 2. “Sommigen zijn ondernemers en zij kunnen de opgedane kennis toepassen in hun onderneming.” De cursisten hebben 40 uren lessen verzorgd gekregen, verspreid over 10 dagen. “Zij hebben volgens het curriculum geleerd hoe zij brood en banquet moeten bakken,” zegt Matroos.

Op vrijdag 29 oktober 2021 kwam banquet aan de orde. Tijdens deze les hebben de participanten geleerd het beslag te maken voor soesjes, koekjes en kapsel. Hierna werden hen de vaardigheden van het bakken bijgebracht.

Cursist Chelsea Djosari vindt de cursus heel interessant. “Ik heb geleerd hoe je eigenlijk met je deeg moet werken. Ik hou van bakken en daarom heb ik meegedaan aan deze cursus.” Cynthia Kassels bakt al langer dan 25 jaar en wil zich professionaliseren. Zij heeft eerder bakcursussen gevolgd, maar volgens haar is leren nooit te veel. Kassels wil vooral meer ervaring opdoen in het bakken. Zij is ook zeer tevreden over de cursus. De cursist spoort anderen die ook bakken, aan zich te professionaliseren.