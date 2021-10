OPINIE: ‘Zwerversproblematiek in Paramaribo’

[INGEZONDEN] – Ook Suriname worstelt reeds jarenlang met het zoeken naar een adequate oplossing voor ‘het thuis en daklozen’ vraagstuk. Verschillende regeringen hebben middels projecten en programma’s getracht om dit steeds groter wordend probleem aan te pakken, doch zonder het gewenste resultaat. Ook vanuit het particuliere veld werden er talloze acties ondernomen echter blijft het steeds weer ‘een gebed zonder einde’ te zijn.

Vast staat dat het zwerversprobleem in de binnenstad thans de spuigaten uitloopt. Het lijkt wel een invasie te zijn, van duidelijk herkenbare onverlaten en landlopers, die als ‘zombies’ dag en nacht doelloos door de stad dwarrelen. Deze personen worden door de stadbezoekers ervaren als irritant, hinderlijk, armlastig, molesterend, belagend. Vooral vrouwen en kinderen voelen zich onveilig en onbehagelijk bij het zien van de zwervers. De ervaring is dat zij extreem armlastig zijn en op een brutale agressieve manier zaken afdwingen.

Voor de bonafide ondernemers, waaronder de grote en kleine handelszaken vormen deze personen een ernstige directe bedreiging voor zowel het personeel en de klanten. Deze worden niet alleen op straat, maar tot in de handelszaken geteisterd, terwijl de eigendommen en aanzichten van de winkels worden vernield.

Nette burgers vermijden om deze rede bewust de stad, wat leidt tot kostenderving van de ondernemers, die hun hoofd in deze economische malaise reeds moeilijk boven water kunnen houden.

Dit vertoon is absoluut niet bevorderlijk voor de toerisme sector, omdat de zwervers als ‘Braziliaanse bijen’, deze personen belagen.

Vanuit zowel de overheid als de particuliere sector werden er exercities gepleegd naar deze dak en thuislozen, die achteraf bekeken het probleem alleen maar groter maakten. Een stimuleringsbeleid zal op de lange duur de zwerversgroep alleen maar doen expanderen. Veel winkeliers en ondernemers in Paramaribo geven één of twee zwervers de toestemming om voor de winkel betaald parkeren uit te oefenen en om in ruil kleine karweitjes voor een fooitje te doen opknappen. De gedoogde zwervers moeten dan ervoor zorgen, dat er geen andere lotgenoten in de omgeving komen.

De centrale overheid zet de zwervers in de stad aan het werk om tegen een vergoeding te helpen bij het verzamelen van vuil. Organisaties en personen brengen op vaste locaties in de binnenstad porties en drank voor deze groep, die in steeds grotere getallen komt opdagen. Deze vormen van aanpak zijn ongetwijfeld heel erg humaan en met alle goede bedoelingen. Echter zal dit stimulerend beleid het probleem alleen maar verergeren. Nu al zien wij dat in de huidige crisistijd, waar een goede porties eten circa SRD.120 kost, de rijen bij de afhaalcentra steeds langer worden.

De zwervers hebben intussen de hele binnenstad overgenomen en hebben hun territorium vastgesteld. Als bedelen en afdwingen niet meer helpt dan kiezen ze voor het minst zware werk en dat is ‘parkeerwachter’ te spelen. De zogenaamde kleine straat criminaliteitsvormen, zoals: diefstal, zakkenrollenrij en drugsverkoop worden hierbij bevorderd. Vandaag de dag is het heel slim en lucratief om als zwerver door het leven te gaan. Deze bewuste keus moeten wij zien als asociaal en afkeurend.

Terwijl particuliere organisaties de mooiste plannen hebben, om tezamen met winkeliers en andere entrepreneurs Paramaribo een facelift te geven en de stad te maken tot een wandelcentrum zitten wij opgescheept met dit enorm probleem. Er is over dit onderwerp reeds zoveel geschreven en gepraat, maar er gebeurt praktisch niets. Moet onze historische stad Paramaribo vervallen tot een soort ‘ghosttown, waar veel winkeliers de doek in de ring gooien en de deuren sluiten?

Misschien is er hoop. Om dit probleem voor eens en voor altijd structureel op te lossen zal er een PPP (Public Private Partnership) tot stand moeten komen en zal er een collectieve, integrale en multidisciplinaire aanpak aan de orde zijn, met garantie tot levensvatbaarheid. Binnen het collectief zullen er personen, vanuit de publieke sector (ministerie JusPol, KPS, BBS, BAVP’ers, ministerie Defensie (militaire), ministerie OW (Openbaar Groen), ministerie Volksgezondheid (PCS) en de particuliere sector (religieuze opvangcentra), die personen zullen afvaardigen om zowel in het bestuur als op het operationeel vlak gaan opereren.

Er zal hierbij sprake zijn van het opzetten van een autonome beheer autoriteit, in de vorm van een entiteit met rechtspersoon. Deze organisatie zal als één van de voornaamste doelen hebben, om op een verantwoordelijke, competente en humane wijze, het zwerversoverlast probleem in Paramaribo adequate op te lossen. Naar behoefte zal de dienstverlening zich uitstrekken naar de overige districten. Vanuit deze organisatie zal er beleid bedacht en uitgewerkt worden, welke zal moeten resulteren in acties. De acties moeten gericht zijn op een 1x 24 uur functioneren, waarbij er binnen een afgebakend gebied, de zogenaamde speciaal hiervoor getrainde ‘Zwerversbrigade’ legitiem zal optreden. Hierbij zullen de zwervers en illegale parkeerwachters in Paramaribo en omgeving geregistreerd worden, waarna deze van de openbare weg gehaald zullen worden. Het operationeel werk zal uitgevoerd worden door een samengesteld team, dat uiteindelijk met de B.O.A (Bijzondere Opsporingsambtenaren) conform de wet zal optreden.

In dit kader zal de taak van de politie een ondersteunde rol hebben en afhankelijk van de omstandigheden en behoeften direct betrokken zijn.

De inspecteur van politie, Kia, die reeds in de startblokken staat zal als nationaal-coördinator Buurtmanagement de zaak aansturen en begeleiden. Er zal met inachtneming van alle wettelijke regelgeving bij de handhaving en het optreden steeds in achtgenomen worden dat dit op een humane verantwoorde wijze gehandeld wordt. Het beleid moet erop gericht zijn dat de zwervers, de onverlaten, landlopers als ook de zogenaamde parkeerwachters ontmoedigd worden hun heil te zoeken in de binnenstad. Bij het afvoeren van deze personen zullen er voornamelijk drie bestemmingen zijn:

Het politiebureau bij het strafbare feiten of handelingen, PCS, indien er sprake is van een geestes- of mentale stoornis, Hun thuis of opvangcentra, indien er sprake is van een mantelzorg patiënt.

De Zwerversbrigade zal 1x 24 uur binnen Paramaribo operationeel zijn met een meldnummer.

Het KPS zal op maat van de taken en verantwoordelijkheden binnen de politieacademie een BAVP-training verzorgen aan het ‘team’, waarna betrokkene eventueel beëdigd zullen worden. Een gepensioneerde ervaren oud-politie inspecteur zou, vanuit een centrale plaats de zaak kunnen monitoren. Natuurlijk zijn er nog haakjes en oogjes bij dit plan, die ‘on the job’ structureel zullen worden opgelost.

Fondsen voor het uitvoeren van dit plan kunnen, vanuit de PPP, onder andere gevonden worden bij internationale ontwikkelingskrediet organisaties, zoals de IDB.

Indien wij met z’n allen bereid zijn dit probleem op te lossen zullen wij moeten stoppen de beschuldigende vingers naar elkaar toe te wijzen en de spijkers met koppen te slaan. Wij kunnen voorkomen dat Paramaribo verworden wordt tot een ‘zombie stad’, waar je zo nodig alleen maar langs rijdt, maar niet durft uit te stappen.

Het is tijd om Paramaribo te redden.

Hoogachtend,

Omar T.