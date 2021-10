Ontwikkeling parkeerbeleid in binnenstad van Paramaribo

Het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, via de Project Implementation Unit (PIU) van de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), heeft afgelopen dinsdag het contract getekend voor het ontwikkelen van een parkeerbeleid in de historische binnenstad van Paramaribo.

Deze activiteit is één van de meerdere initiatieven in PURP om de binnenstad te doen herleven en anders in te richten. Naast het verfraaien van de Waterkant en andere plekken, het restaureren van overheidsgebouwen en het updaten van het bouwbesluit, zal nu ook de haalbaarheid van een publiek-private partnerschap ten behoeve van een parkeerbeheersysteem worden onderzocht. De uitkomsten van deze studie zullen leiden tot een beleidsadvies aan de overheid voor implementatie tijdens PURP. Het onderzoeksgebied ligt tussen de Zwartenhovenbrugstraat, Stoelmanstraat, de Van Sommelsdijck kreek en de Waterkant.

De studie zal worden uitgevoerd door het adviesbureau Multicriteri-MCRIT A.I.E, dat gevestigd is te Barcelona, Spanje. Het lokaal ingenieursbureau ILACO Suriname NV zal dit adviesbureau als subcontractor ondersteunen.

PURP wordt gefinancierd door een lening van de Inter-American Development Bank (IDB). Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische herleving van de historische binnenstad van Paramaribo.