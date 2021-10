Omgekomen motorfietser botste tegen afslaande auto tijdens inhalen

De motorfietser die gistermiddag is omgekomen bij een aanrijding met een personenauto aan de Indira Gandhiweg, is de 60-jarige gepensioneerde militair Dennis Joenakame.

Het slachtoffer reed over de Indira Gandhiweg richting Zanderij. Hij haalde enkele voertuigen in en kwam aan tegen een personenauto bestuurd door een vrouw, die rechts in de inrit van haar woning afsloeg.

De motorrijder liep zware verwondingen op en overleed niet lang daarna op de plek. Een ambulance die ingeschakeld was, kon onverrichterzake terugkeren.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

De zwaar beschadige auto en motorfiets zijn ter herkeuring in beslag genomen. Het rijbewijs van de autobestuurster is ingevorderd. De Verkeer Unit van Regio Midden Suriname heeft de zaak in onderzoek.