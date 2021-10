Bestuurder rijdt door rood, knalt op auto en beschadigt voorgevel Maria Morena

Nauwelijks een uur nadat de lockdown vrijdagavond in Suriname was ingegaan, was het weer raak in de binnenstad van Paramaribo. Een terreinwagen en personenauto kwamen rond 21.45 uur hard met elkaar in botsing op de hoek van de Zwartenhovenbrug- en Keizerstraat.

De terreinwagen zou met een hoge snelheid door rood hebben gereden en knalde daarbij tegen de personenauto. De veroorzaker raakte de controle over het stuur kwijt en botste vervolgens tegen het voorgevel van Maria Morena. De pui is beschadigd en de glasgevel is aan het diggelen geslagen.

De veroorzaker klaagde van pijn en is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Beide auto’s, die aanzienlijke schade hadden, zijn met de sleepwagen weggebracht.

De politie van Centrum heeft het verkeersongeval in onderzoek.