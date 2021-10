Deze personenauto is vannacht rond 01.30 uur ondersteboven op een stoep beland in de Kleine Dwarsstraat. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder dit voor elkaar heeft gekregen, ondanks het tegen die tijd vrij stil is in de straat.

Een persoon raakte gewond en is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Centrum kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.