Aanvraag van sociale bijstand zal digitaal worden verwerkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) werkt gestaag aan het digitaliseren van haar dienstverlening naar de samenleving toe. Directeur Melitia Sentilia van Sozavo heeft afgelopen dinsdag de broncode en documentatie van het Beneficiary Information System (BIS) in ontvangst genomen. Deze werd overhandigd door Krieshen Ramkhelawan, hoofdconsultant van Lybra Group N.V., die belast is met de uitvoering van het digitaliseringsproject.

Met dit systeem zal de aanvraag van sociale bijstand digitaal worden verwerkt en zal de burger ook de status van de aanvraag kunnen volgen. Het BIS-systeem maakt dat het ministerie informatie met een druk op de knop kan analyseren. De activiteit vond plaats in het kantoor van de Algemeen Kinderbijslag (AKB) aan de Gemenelandsweg.

Lybra-topper Ramkhelawan geeft aan dat het BIS-systeem voor de AKB, de eerste module is die overhandigd is aan het ministerie. De overige voorzieningen en mogelijkheden worden te zijner tijd op het systeem aangesloten. Op planning staat dat ook de overige sociale voorzieningen z.a. financiële bijstand voor zwakke huishouden en mensen met een beperking gedigitaliseerd worden. De hoofdconsultant onderstreept dat het bij de AKB wat sneller is gegaan, omdat alle aanvragen centraal vanuit een plek worden gedaan.

Jaswant Doekharan, projectmanager Basic Need Trust Fund (BNTF) geeft aan dat het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB). Hiervoor is er USD 100.000 begroot. Het BNTF valt onder leiding van het ministerie van Financiën.

De CDB heeft zonder enige twijfel, volgens Doekharan, goedkeuring gegeven aan dit project met het oog op transparantie en efficiëntie. Uit dit BNTF project zijn ook 45 computers aangekocht die op verschillende wijkkantoren worden opgezet. Directeur Sentillia van Sociale Zaken is ingenomen met het systeem en stipt dat er een positieve verandering komt binnen de werkzaamheden van het departement. Zij stak de medewerkers een riem onder het hart door deze verandering te omarmen om de samenleving beter van dienst te kunnen zijn.

Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran die vanwege een overmacht situatie er niet bij kon zijn, gaf in een telefonisch gesprek met de Communicatie Unit aan dat hij dit enorm toejuicht. “Voor Sozavo is dit een stap in de goede richting. Ondanks de tijden zwaar zijn, worden zaken stapvoets uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is het digitaliseren van het geheel”, aldus de bewindsman.