VIDEO: Surinaamse minister van volksgezondheid voor de rechter om kort geding

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, stond donderdag 28 oktober voor de rechter. Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin hebben de bewindsman voor het gerecht gedaagd, wegens belediging en aantasten van hun eer en goede naam. Zij willen dat de minister wordt veroordeeld tot het rectificeren van uitspraken gedaan via verschillende media. De uitspraak in het kort geding is voorzien voor 11 november.

Minister Ramadhin zou nadat de eisers een petitie aan vicepresident Ronnie Brunswijk – toen als waarnemend president – hadden aangeboden, uitspraken hebben gedaan die zij kwalificeren als belediging, laster, smaad en aantasting van hun recht op eer en goede naam. In de petitie vragen de indieners dat de regering stopt met het huidige COVID-beleid en de dwang tot vaccinatie.

Volgen Van Dijk-Silos zou Ramadhin gezegd hebben dat zijn en de andere personen gaan zorgen voor de vierde golf, dat ze anti-vaxxers zijn en dat ze liever op een eiland kunnen gaan leven, want ze brengen de gezondheid van anderen in gevaar.

De bewindsman zegt zich niet erin te kunnen terugvinden dat hij mensen beledigd zou hebben. “ik heb nooit die intentie.” Als minister van Volksgezondheid heeft hij zijn mening gegeven over de inhoud van de petitie. “Men moet tegen een stukje kritiek kunnen als ik zaken beredeneer en beargumenteer. Dan kan de groep het als belediging zien, maar ik verschil van mening,” aldus de minister. Door bij het gerecht te verschijnen, voldoet hij aan zijn plicht en verdedigt hij het beleid van de regering.

Ramadhin laat optekenen dat de regering beleid maakt in het kader van het algemeen belang en zich niet bezighoudt met het individueel belang. “Het moet duidelijk zijn dat wij een beleid hebben uitgestippeld voor het land met als doel die bescherming te brengen in het kader van de beheersing van de pandemie. Er wordt beleid gemaakt op basis van feiten”, voegt hij eraan toe.

De vaccinatiegraad in Suriname is nog laag en de ziekenhuisbezetting hoog, voornamelijk door het aantal niet-gevaccineerden. De druk op de zorg neemt volgens hem toe en heel veel besmette personen zijn ongevaccineerden. “We moeten wel de waarheid onder ogen zien,” zegt de bewindsman.