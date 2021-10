Lijken in container abnormale situatie omdat veel mensen overlijden

De coördinator van het Nationaal Coördinatie Team (NCT), Javier Asin, heeft donderdag tijdens de COVID-19 persconferentie gereageerd op de foto’s van COVID-lijken in een container op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). De beelden zijn donderdag door NDP assembleelid Melvin Bouva gedeeld.

Asin verafschuwt de beelden en heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dit bijzonder smakeloos te vinden. “Ik vraag dat het niet meer gebeurt….dat met beelden van lijken men zieltjes probeert te winnen en politiek gewin probeert te halen. Het is niet…niet…niet toelaatbaar”, aldus de NCT-coördinator die hiermee waarschijnlijk doelt op de actie van Bouva.

Hij zegt dat er op het moment dat de foto’s gemaakt werden werkzaamheden plaatsvonden en spreekt van een momentopname. Volgens hem rechtvaardigt geen enkel doel dat er op deze manier wordt omgegaan met het leed van mensen.

“Het is ongelofelijk wat daar gebeurt, we zijn een kleine gemeenschap, je ziet waar die container is en waar het staat.” Het is, aldus de functionaris, voor betrokkenen niet moeilijk te achterhalen dat waarschijnlijk een van hun geliefden daar ligt. “Ik snap niet dat dat je er niet van weerhoudt om het te openbaren. Het is een abnormale situatie, daar ben ik het mee eens”, gaat hij verder.

Die abnormale situatie ontstaat volgens de coördinator doordat er dagelijks meer mensen overlijden dan er gecremeerd kunnen worden. Asin: “Het is een abnormale situatie waarmee we te maken hebben. We doen alsof het aan de politiek ligt. Het ligt eraan dat er nog steeds te veel mensen blootstaan aan het virus, terwijl ze niet gevaccineerd zijn.”

Hij stelt dat het voor het merendeel van de mensen die op deze manier overlijden vermijdbaar was. “Het merendeel van de mensen die op de intensive care liggen vertellen ook dat ze er spijt van hebben”, doelt Asin op de keuze om niet te vaccineren. Hij roept de samenleving op om dit te voorkomen. “Het is niet zo dat het iedereen die COVID-19 krijgt overkomt, maar wel een te grote groep, 1 op 7 en dat is heel veel.”

Asin toont zich bijzonder ontstemd over wat hij noemt misinformatie en misleiding via social media. Hij merkt op dat de volksgezondheid hierdoor nog steeds in gevaar wordt gebracht.“Er zijn platformen en personen die steevast misinformatie en misleiding gebruiken om de bevolking in gijzeling te houden.” De enige manier om uiteindelijk richting de nieuwe normaal te gaan is volgens de coördinator door bepaalde risico’s uit te bannen en vaccinatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Hij zegt dat er een heel oneerlijke verhouding is tussen de mensen die volgens de officiële weg informatie moeten geven aan de gemeenschap en mensen die dat op een lage wijze, ongecontroleerd en ongestraft via social media doen. “Ik vind dat het een keertje moet stoppen. Het moedwillig in gevaar brengen van de volksgezondheid mag niet ongestraft gebeuren,” aldus Asin.

Ook het ziekenhuis heeft donderdag gereageerd en deelt in de verontwaardiging over het verspreiden van beelden van de stoffelijke overschotten van enkele overledenen en betuigt sympathie, voor het misnoegen welke de vastlegging en verspreiding van die beelden door onbevoegde derden, aan dierbaren berokkend heeft.

In een persbericht zegt het ziekenhuis: “De pijnlijke details van de onbevoegd gemaakte en sensationeel verspreide, foto’s, zijn een momentopname van een protocol voor onderhoudswerkzaamheden van de rekken voor de opslag van de overledenen. De verantwoordelijke uitvaartonderneming, is overvallen met heimelijk gefotografeerd worden, vermoedelijk, tijdens of rond een tijdstip van vervoers- en of schoonmaakwerkzaamheden. De betrokken organisaties en personen, zijn allen getroffen, door de wijze, waarop deze momentopname naar het breed publiek gepresenteerd is.”