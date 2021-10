Bestuurder Mark X botst met hoge snelheid frontaal op verkeerspaal

Deze Mark X is donderdagavond met hoge snelheid tegen een verkeerspaal aan de Henk Arronstraat ter hoogte van de Oranjeschool, geknald. De bestuurder kon ter plaatse geen rijbewijs overleggen.

De man reed rond 18.45u met hoge snelheid over bovengenoemde weg in Suriname. Door tot nog toe onbekende reden raakte hij van de weg en knalde frontaal op de paal.

Ten tijde van het eenzijdig ongeval was de politie in de directe omgeving bezig de verkeerssituatie op te nemen. De collega’s van Centrum werden gealarmeerd over de botsing.

De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar de schade aan het voertuig is aanzienlijk. Onderzoek moet uitwijzen of hij in het bezit is van een geldig rijbewijs.