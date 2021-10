Beroofde man halfnaakt en geboeid naar politiebureau voor hulp

Een man is donderdagochtend halfnaakt en geboeid naar het politiebureau gegaan om hulp te zoeken. Hij is in zijn woning te Leiding 3a overvallen door vier criminelen.

De rovers drongen het huis binnen door een raam van de badkamerruimte te forceren. Zij vielen het slachtoffer dat lag te slapen in de woonkamer, aan en sloegen hem meteen in de boeien. Ook werden zijn benen gekneveld met een hemd.

De criminelen sloegen de man en namen 1000 euro, SRD 60.000, USD 335, een telefoon en een laptop weg. Zij vertrokken van de plaats in de auto van het slachtoffer die zij hebben gestolen.

Het voertuig lieten zij onbeheerd achter aan de Carmen Jankistraat te Sunnypoint.

Het slachtoffer, dat geen ernstig letsel heeft opgelopen, liep geboeid en halfnaakt naar het politiebureau om hulp te zoeken. De politie heeft de handboeien voor hem verwijderd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.