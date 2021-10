8 coronadoden en 115 nieuwe gevallen, 51,24 % gedeeltelijk gevaccineerd

In Suriname zijn donderdag 28 oktober weer 8 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie in Suriname is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus, is hierdoor gestegen naar 1.082.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 115 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 535 keer testen (21,5%).

Donderdag werd ook bekend dat totaal 51,24 % van de doelgroep populatie gedeeltelijk gevaccineerd en 40,57 % volledig gevaccineerd is. Volgens Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter Stuurgroep COVID- Communicatie, zijn er momenteel landelijk 247.146 personen in Suriname met minimaal 1 prikje.

De deskundige wees erop dat van alle ziekenhuisopnames tot nu toe, de groep niet-gevaccineerden nog steeds het hoogste percentage is en wel 66,4%. Onder de overledenen is het aantal niet-gevaccineerden ook nog steeds het hoogst, dan de volledig, niet-volledig en de onbekenden. Zij zegt dat dit een trend is die zich continu voortzet.

De cijfers van donderdag 28 oktober 2021: