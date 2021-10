Terreinwagen ramt busje in trens tijdens lockdown

Ondanks de lockdown vinden er haast elke avond veel verkeersongevallen plaats in Suriname. Een terreinwagen heeft woensdagavond een busje in de trens geramd aan de Bakkieweg in Commewijne.

Het ongeval vond rond 22.30 uur plaats ter hoogte van pand nummer 7. Beide voertuigen reden achter elkaar over de weg. Het busje was de voorrijder.

Om tot nog toe onbekende reden ramde de bestuurder van de terreinwagen zijn voorrijder hard van achteren. Het busje raakte van de weg en belandde in de trens.

De schade aan beide voertuigen is groot, maar niemand raakte gewond. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.