Surinaams gesproken show ‘Covid A Tori’ van Roué wordt gestreamed

Vorige maand, op zaterdag 4 september, stond de Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer twee keer in de Ziggo Dome Amsterdam met zijn speciale Surinaams gesproken show ‘Covid A Tori’. Deze unieke, uitverkochte show wordt volgende maand online gestreamd.

Op 17, 19, 20 en 21 november 2021 wordt de show gestreamd om 20.00u (Nederlandse tijd). ‘Covid A Tori’ kan zo door iedereen over de gehele wereld bekeken worden. De stream is voorzien van Nederlandse ondertiteling, dus iedereen kan kijken.

Een ticket voor de stream kan hier online gekocht worden voor € 11,78. Je krijgt daarmee toegang tot een unieke link, waarmee de show over internet te bekijken is. De ticket kan alleen gebruikt worden voor de show van de datum en het tijdstip, waar de ticket voor is gekocht

“Koop ook een linkje voor je familie in het buitenland zodat zij ook kunnen genieten”, aldus de in Suriname geboren Roué op zijn Facebook pagina.