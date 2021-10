Een Mark X bestuurder zonder rijbewijs heeft woensdagavond een personenauto en prowagen geramd op de Indira Gandhiweg in Suriname.

De aanrijding vond rond 21.00 uur plaats op de hoek van de Indira Gandhi- en Magentaweg. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies gebeurd is. 

De Mark X is in beslag genomen en de bestuurder is overgebracht naar het bureau. Alle drie voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.