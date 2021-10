Korpschef: Overall daling criminaliteit in Suriname

De constatering van korpschef Roberto Prade is dat de criminaliteit in Suriname, wat bepaalde strafbare feiten betreft, een dalende trend vertoond. Bij een persconferentie die woensdag is gehouden zijn de statistieken getoond en beschikbaar gesteld voor de media met het doel de samenleving te informeren omtrent de stand van zaken.

Prade zegt dat vrijwel dagelijks gezegd wordt dat de criminaliteit stijgt. “Als we een reeks van gevallen hebben, als het nou gaat om inbraken of berovingen, dan is men geneigd om te denken dat de criminaliteit stijgt. Vandaar dat wij de cijfers presenteren”, aldus Prade.

De korpschef geeft toe dat bepaalde vormen van criminaliteit een lichte stijging vertonen maar over het algemeen ziet hij een dalende trend. Volgens hem komt de daling door onder ander de verhoogde politiesurveillance en de bijdrage van de inlichtingendiensten. Hij zegt dat COVID-19 mede heeft geholpen want dan mogen mensen na een bepaald tijdstip wegens de lockdown niet over straat gaan.

De statistieken zijn vanaf 2018 tot en met de eerste helft van 2021 gepresenteerd. De gekwalificeerde diefstallen waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 3736, 2951, 2712 en 1257.

De inbraken waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 3965, 3522, 2911 en 1747. De berovingen waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 1157, 976, 586 en 200. De overvallen waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 365, 325, 241 en 94.

De levensberovingen waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 38, 30, 53 en 19. Suïcide gevallen waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 31, 64, 54 en 55.

De verkeersdoden waren in 2018, 2019, 2020 en eerste helft 2021 respectievelijk 76, 82, 76 en 46.