Vicepresident Brunswijk ingenomen met scholengemeenschap Moengotapu

“Een droom is werkelijkheid geworden. Ik ben zeer blij”. Zo sprak een zeer ingenomen vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk op dinsdag 26 oktober bij de officiële opening van het middelbare scholencomplex op Moengotapu in het district Marowijne. Hij zegt dat het voor de bewoners van Moengotapu een dag is waar zeer bewust een belangrijke stap wordt gezet naar duurzame ontwikkeling van het district Marowijne.

Volgens de Surinaamse vp hebben veel mensen uit liefde gewerkt aan het opzetten van de school. De aannemers hebben er alles aan gedaan om binnen afzienbare tijd het complex neer te zetten. Hij had een speciaal woord van dank aan aannemer Doebe die uit eigen middelen is begonnen met de bouw.

Daarnaast dankte vp Brunswijk ook de Lotus Group, die het ICT-lokaal heeft voorzien van computers, internet en het complex van camerabeveiliging. Ook onderwijsminister Marie Levens werd bedankt voor het daartoe willen leiden dat de school in gebruik kan worden genomen.

De regeringsfunctionaris benadrukte dat er altijd is gevraagd naar een middelbare school in het district. Er zijn echter regeringen gegaan en gekomen, zonder dat er hier invulling aan werd gegeven. Hij zegt thans in het machtscentrum te zitten en ook alle ruimte en ondersteuning te krijgen in projecten voor de ontwikkeling van Marowijne. De vicepresident noemde in dit kader drinkwater en elektriciteit voor gebieden in het district. “Ik voel me blij”, zegt hij.

De vp kan zich terugvinden in de oproep van kapitein Michel Poina van Moengotapu, namelijk dat de leiders van het land moeten samenwerken, zodat er meer ontwikkeling komt. Hij memoreerde in zijn toespraak verder de geestelijken die zowel bij de eerstesteenlegging en als de opening van de school de zegen hadden uitgesproken.

Brunswijk riep de jongeren van het district op zich voor hun eigen ontwikkeling in te zetten en iets te worden in de maatschappij. “Het land heeft kader nodig”, voegde hij eraan toe.