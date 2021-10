What’s Your Talent 2021 succesvol afgesloten

De eerste editie van het vakantieprogramma What’s Your Talent van het Instituut van de First Lady is een groot succes geworden. In totaal streden 22 finalisten in zes categorieën om als categorie winnaar uit de bus te komen. Hiernaast is ook een speciale prijs uitgereikt aan een finalist die vele harten heeft geraakt. Behalve de categorie winnaars, kregen alle andere finalisten ook prijzen mee naar huis. Alle prijzen zijn gedoneerd door diverse sponsoren.

Door de huidige COVID-pandemie is er niet veel te doen voor kinderen en jeugdigen. Dat is ook de achterliggende gedachte waarom de First Lady het initiatief heeft genomen dit vakantieprogramma op te zetten. Ook wordt er in de maand oktober aandacht geschonken aan onze mentale gezondheid. Het evenement is volledig volgens de COVID-protocollen georganiseerd.

Een ieder die aanwezig was, heeft een COVID-sneltest ondergaan. Dit om zeker te zijn dat eenieder die aanwezig was negatief is. Ook de talenten van de finalisten zijn vooraf opgenomen en in een 1-minuut filmpje afgedraaid. Nadat de video’s afgedraaid waren, werden de gemeenschap en de aanwezigen voor een uur in de gelegenheid gesteld te sms’en voor hun favoriet. Het aantal sms’jes per finalist werd opgeteld met de beoordeling van de aanwezige jury. Hierna zijn de zes winnaars bepaald.

De winnaars voor deze eerste editie zijn:

Dans: Clarischo Klas

Spoken words: Z’Dena Ngadimin

Muziek: Yash Gajadien

Zang: Thelya en Lyentho Clarke

Tekenen en schilderen: Kristianne Waridjan

ICT: Varun Brahmadin

De speciale prijs ging naar Faye Marno.

First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry blikt zeer tevreden terug op deze activiteit, die in het afgelopen weekend is afgesloten. Zij bedankt eenieder die op welke wijze een bijdrage heeft geleverd om WYT 2021 tot een groot succes te maken. Zonder de steun van donateurs zou dit niet gelukt zijn. Aan de ouders wil de presidentsvrouw zeggen: “Laten wij onze kinderen blijven ondersteunen en motiveren het beste van zichzelf te maken.”