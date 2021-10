Twee Telesur managers en medewerker ontslagen na miljoenen USD telecomfraude

Bij het Surinaamse telecommunicatiebedrijf Telesur zijn onlangs twee managers, te weten A.I. en W.K., en een medewerker ontslagen. Ze zouden zich schuldig gemaakt hebben aan telecomfraude in de vorm van lekverkeer.

Bij deze vorm van fraude wordt vanuit Suriname duizenden keren per dag gebeld naar locaties in het buitenland zoals Moldaviƫ, een patroon dat niet past bij het normaal belgedrag in Suriname. Telesur moet deze dure calls betalen en de personen die dit organiseren krijgen uit het buitenland, als beloning een soort kickback voor de duizenden gesprekken.

Het bedrijf wordt onnodig in de kosten gejaagd door het oneigenlijk geld onttrekken en lijdt hierdoor schade van miljoenen USD.

De stukken van het intern onderzoek zijn inmiddels opgestuurd naar het Openbaar Ministerie in Suriname, voor strafrechtelijke vervolging.

Radio ABC Suriname sprak hierover met Telesur directeur Mike Antonius (onderaan een item hierover van het STVS journaal):