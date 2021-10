Politie treedt op tegen organisatoren feestjes en bar-eigenaren

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend, tijdens de lockdown, boetes opgelegd aan organisators van feestjes. Zij heeft opgetreden tegen de organisator van een streetparty aan de Bierdjoeweg in Suriname, met een bestuurlijke boete van SRD 10.000.

Ook aan de Hoogestraat was er een streetparty maar de feestende personen renden weg bij het zien van de politie. De wetsdienaren hebben de muziekinstrumenten in beslag genomen.

Verder bleek dat de Koebeer bar nog tijdens de lockdown openstond. De barvergunning bleek vervallen te zijn. De eigenaar had wel verlenging aangevraagd. Hij heeft ook een boete gekregen.

Bar Excelente was ook open, maar de beheerder/ eigenaar werd niet aangetroffen. De politie heeft de bar laten sluiten en een ieder verwijderd.

Verder heeft de politie gezien dat aan de Langatabikstraat er een feest met enorme drukte was. Zij heeft de mensen verwijderd en de geluidsinstallatie in beslag genomen.

Aan de Nieuwzorgweg was er een streetparty waarbij de geluidsinstallatie ook in beslag is genomen. De politie heeft voorts opgetreden bij de Pica bar aan de Picassostraat. De eigenaar heeft een boete gekregen van SRD 10.000 en de geluidsinstallatie van de club is ook inbeslaggenomen.

De politie heeft in het weekend een enorme drukte waargenomen bij Tipsy bar aan de Marowijnestraat. De DJ weigerde zijn personalia op te geven. Daarom werd de geluidsinstallatie in beslag genomen.