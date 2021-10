Deel Paramaribo-Noord nog steeds geen stroom nadat pick-up EBS mast ramde

Bewoners van Paramaribo-Noord hebben vanmorgen om 07.30u nog steeds geen stroom. Dit nadat een pick-up maandagavond een elektriciteitsmast kapot reed aan de Kasoedjieweg, een zijstraat van de Anton Dragtenweg.

De pick-up knalde rond 20.40u tegen de EBS mast, nadat het voertuig volgens getuigen met hoge snelheid reed over bovengenoemde weg. Nu bijna 11 uur later hebben mensen in die omgeving nog steeds geen stroom.

Het gaat om om de omgeving Anton Dragtenweg en Clevia, zoals op de kaart hierboven te zien is.

