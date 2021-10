Verhitte medewerkers Volkshuisvesting barricaderen poort

Medewerkers van de Stichting Volkshuisvesting in Suriname zijn verhit. Iets meer dan twee weken nadat de bond in een sit-down actie ging voor een loonsverhoging, is er nog niets uit de bus gekomen. De actie is vanmorgen verscherpt. De poort is met een busje gebarricadeerd zodat niemand het terrein kan betreden.

Bondvoorzitter Michael Sallons zegt dat hij afgelopen week was uitgenodigd door de leiding. Naar zijn zeggen is hem duidelijk gemaakt dat de leiding eerst mandaat moet krijgen van de raad van toezicht en minister om te kunnen onderhandelen over een loonsverhoging.

De vakbondsman zegt dat de mededeling van de leiding niet op waarheid berust. Volgens hem is er geen mandaat nodig om te onderhandelen. “Ik heb mijn leden de mededeling voorgehouden en daarbij is besloten dat de actie ingaande vandaag verscherpt worden”.

Sallon zegt dat conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) er elk jaar een loonsverhoging moet worden toegekend aan het personeel. “De mensen hebben er recht op en gaan het moeten krijgen”, meent de bondsvoorzitter.