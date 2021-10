Aanbesteding brug tussen Suriname en Guyana aangepast

De overeenkomst tussen Guyana en Suriname voor het gezamenlijk bouwen van een brug over de Corantijnrivier wordt een feit. In augustus 2020 werd dit in een verklaring bekrachtigd door de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali van Guyana. Deze brug moet de verbinding vormen tussen de locatie South Drain (Suriname) en Moleson Creek (Guyana).

Naar aanleiding van deze overeenkomst zijn adviesbureaus in november 2020 uitgenodigd deel te nemen en te registreren die in aanmerking wensten te komen voor de haalbaarheidsstudies en het ontwerp van de brug middels een internationaal “Request for Expressions of Interest”.

Vervolgens werden in juli 2021 acht deelnemers geselecteerd en uitgenodigd om een aanbieding te doen met betrekking tot het verrichten van de haalbarheidsstudies en het maken van een volledig brugontwerp. Bedoelde werkzaamheden zouden na opdracht circa 1 jaar duren waarna via een aanbesteding een aannemer zou worden aangetrokken.

Tijdens het recente bezoek dat Santokhi aan Guyana bracht is in een gezamenlijk overleg tussen beide presidenten de voorgenomen aanbestedingsprocedure aangepast. Daarbij is besloten voor het ontwerp en de financiering van de bouw over te gaan naar een procedure op basis van Public Private Partnership (PPP), een specifiek DBFOM (Design, Build, Finance, Operate and Maintenance) model waarbij een investeerder met zowel het ontwerp als de financiering zal inkomen.

De lopende opdracht aan de acht geselecteerde adviesbureaus wordt daarop aangepast tot het leveren van alle voorstudies, de voorontwerpen, het voorbereiden en op de markt zetten van de bedoelde PPP-overeenkomst. Deze bureaus kunnen hun aanbiedingen uiterlijk 15 december 2021 indienen.